الرئيس ينعى المناضلة سلافة حجاوي

رام الله /سما/

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة والأديبة سلافة حجاوي، التي وافتها المنيّة، اليوم الثلاثاء، بعد عمر مديد من النضال الوطني.

وتقدم الرئيس بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ولدت حجاوي في مدينة نابلس عام 1934، وتلقت تعليمها الثانوي في مدرسة العائشية ثم سافرت مع عائلتها إلى العراق وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة بغداد عام 1956، وحصلت على شهادة الماجستير في العلوم السياسية عام 1987.

عملت في تدريس العلوم السياسية بجامعة بغداد لعدة سنوات ثم استقالت لتلتحق بمؤسسات القيادة الوطنية الفلسطينية في تونس، حيث أصبحت مستشارة سياسية للرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، والتحقت بصفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968 .

وشاركت في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطيني بالتعاون مع الأديب جبرا إبراهيم جبرا، وفرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بغداد، كما شغلت منصب عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وعملت كمديرة لمركز التخطيط الفلسطيني الذي تأسس عام 1967.

بدأت الفقيدة نشاطها الأدبي مبكرا، حيث نشرت قصائدها في مجلة "الأدب" اللبنانية، ومن أبرز مؤلفاتها الشعرية: "أغنيات فلسطينية"، و"سفن الرحيل"، و"حلم" وغيرها من المؤلفات الشعرية والنقدية.