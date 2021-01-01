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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إتلاف شحنة لقاحات كانت في طريقها إلى قطاع غزة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إتلاف شحنة لقاحات كانت في طريقها إلى قطاع غزة



رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند معبري بيتونيا و كرم أبو سالم، أدت لإتلاف شحنة اللقاحات التي أرسلت، مساء يوم الأربعاء الماضي، من مستودعات وزارة الصحة في المحافظات الشمالية إلى مستودعاتها في المحافظات الجنوبية. 

وأوضحت الكيلة، مساء يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أعاقت شحنة تحوي 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" وإنزال اللقاحات من الشاحنات، لمدة ساعة من الزمن، عند حاجز بيتونيا، وساعتين إضافيتين عند حاجز كرم أبو سالم، ما أدى إلى  اللقاحات للحرارة المناسبة لحفظها وصلاحية استخدامها. 

وتابعت: "وصلت شاحنة اللقاح إلى حاجز بيتونيا، مساء يوم الأربعاء الماضي 8 أيلول/ سبتمبر، لحجز دور لإيصال اللقاحات إلى شاحنة مقابلة عند حاجز كرم أبو سالم، وقد دخلت الشاحنة، الساعة 9:00 صباحاً من يوم الخميس الماضي، إلى داخل حاجز بيتونيا وهناك أفرغت سلطات الاحتلال الشاحنة من محتوياتها لمدة ساعة دون مراعاة لوجود اللقاحات بداخلها والتي تحتاج لدرجة حرارة (سالب 30) للبقاء صالحة، حيث تحوي الشاحنات ثلاجة لحفظ اللقاحات ضمن درجة الحرارة المناسبة لحفظها". 

وأشارت إلى أن شاحنة اللقاحات وصلت حاجز كرم أبو سالم وبقيت حتى الساعة 3:00 عصراً، بعدها قامت سلطات الاحتلال بتفريغ الشاحنة مرة أخرى لمدة ساعتين، ما أدى إلى كسر سلسلة التبريد مرة أخرى.

وأكدت د. مي الكيلة، أن اللقاحات التي تم إرسالها والتي تبلغ قيمتها ( 675 ألف دولار أمريكي)، قد أتلفت، لفقدانها مأمونيتها وصلاحية استخدامها، نتيجة لكسر سلسلة التبريد المناسبة لحفظها، مشيرة أن الشحنة من اللقاحات حُفظت في مستودعات الوزارة بنابلس وشُحنت ضمن الظروف المناسبة والمأمونية العالية وسلسلة التبريد المناسبة، وتاريخ الصلاحية الفعال، وكان تاريخ صلاحيتها "نهاية شهر نوفمبر المقبل".

وأضافت، أنّ سنتوجه لمختلف مؤسسات حقوق الإنسان برسائل عاجلة للتدخل الفوري لمنع سلطات الاحتلال من إفساد صلاحية اللقاحات التي سيتم إرسالها لاحقاً إلى أهلنا في قطاع غزة.

وأكدت الكيلة: بدأنا بأجراءات فورية بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ومنظمة الصحة العالمية لإرسال مجموعة أخرى من اللقاحات لأهلنا في قطاع غزة، وسنستمر بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية والحكومة الفلسطينية في تقديم كل ما يلزم لأهلنا في قطاع غزة من احتياجات صحية بمختلف أشكالها.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة

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