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وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة



غزة /سما/

 وصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 68، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني العقيد الركن زكريا أبو خيط: "إن طواقم المستشفى باشرت فور وصولها أرض المهمة باتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل في القطاع من أجل التخفيف من معاناتهم".

وبين مدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة، أن المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية الأساسية التي يقوم على إدامتها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وفنية وإدارية متخصصة ومؤهلة لتأدية واجبها الإنساني على أكمل وجه.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة، جاء بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ عام 2009 لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأهلنا في قطاع غزة.

#المستشفى الميداني الأردني #قطاع غزة

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