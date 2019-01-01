الحكم على الأسير ربحي كراجة بالسجن 3 أعوام

رام الله /سما/

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، اليوم الثلاثاء، على الأسير ربحي كراجة، بالسجن 3 أعوام، بحجة أنه لم يمنع تنفيذ عملية لخلية من الجبهة الشعبية قرب مستوطنة دوليف المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله، في أغسطس/ آب 2019، ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة أيدت ما سميت بـ “صفقة الإقرار بالذنب” التي اقترحتها النيابة الإسرائيلية، وطلبت بسجن كراجة 3 سنوات، وقضاء نصف عام تحت المراقبة، ودفع مبلغ 8 آلاف شيكل.

وأبدت عائلة المستوطنة التي قتلت في العملية غضبها من القرار. وفقًا للموقع العبري.