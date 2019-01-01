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الحكم على الأسير ربحي كراجة بالسجن 3 أعوام

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على الأسير ربحي كراجة بالسجن 3 أعوام



رام الله /سما/

 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، اليوم الثلاثاء، على الأسير ربحي كراجة، بالسجن 3 أعوام، بحجة أنه لم يمنع تنفيذ عملية لخلية من الجبهة الشعبية قرب مستوطنة دوليف المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله، في أغسطس/ آب 2019، ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة أيدت ما سميت بـ “صفقة الإقرار بالذنب” التي اقترحتها النيابة الإسرائيلية، وطلبت بسجن كراجة 3 سنوات، وقضاء نصف عام تحت المراقبة، ودفع مبلغ 8 آلاف شيكل.

وأبدت عائلة المستوطنة التي قتلت في العملية غضبها من القرار. وفقًا للموقع العبري.

#المحكمة العسكرية الإسرائيلية #الأسير ربحي كراجة

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