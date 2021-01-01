وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام الصليب الأحمر في جنين

جنين /سما/

طالبت مؤسسات وفعاليات وقوى وفصائل العمل الوطني والاسلامي وأهالي الأسرى في محافظة جنين، المؤسسات الانسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر ، بالتحرك لمتابعة ما يتعرض له الأسرى من حملات قمع وتنكيل في سجون الاحتلال، ومتابعة الأوضاع الصحية للأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع وخاصة زكريا الزبيدي.

جاء ذلك خلال وقفة الدعم والاسناد للأسرى التي نظمتها حركة فتح ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ومفوضية التوجيه السياسي والفصائل ومحافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة، والتي رفع المشاركون فيها صور الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم، واللافتات المطالبة بتوفير الحماية الدولية للأسرى في سجون الاحتلال، وأكدت الكلمات التي القيت خلال الوقفة، التضامن مع الزبيدي وضرورة انقاذه وعلاجه فوراً .

وفي كلمته، حيا نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، الاسرى وصمودهم الاسطوري، مؤكداً أن تضحياتهم تعبد طريق الحرية، مشدداً على أن شعبنا بكل قواه يصطف خلف الأسرى الذين قدموا أعمارهم فداءً لوطنهم، وأعادوا قضية فلسطين والأسرى من جديد الى الواجهة، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات بحقهم ، وطالب الصليب الأحمر بزيارة الزبيدي ومتابعة اوضاعه في ظل حالة القلق والخوف على حياته بعد التنكيل به.

وأكدت عضو المجلس الثوري لفتح وفاء زكارنة، ضرورة علاج الزبيدي، محذرة الاحتلال من المساس به وبأي من فرسان الحرية الذين اعتقلوا، مطالبة مؤسسات حقوق الانسان بمتابعة اوضاعهم وتوفير الحماية لهم، ونددت بالممارسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى، مطالبة العالم والأمم المتحدة بمساندة أسرانا والتدخل لتطبيق القانون الدولي الإنساني عليهم، وإنهاء ملف الأسرى والإفراج الفوري عنهم.

وألقى علاء عبيد كلمة القوى الوطنية والإسلامية، مؤكداً أن الأسرى أوصلوا رسالة لحكومة الاحتلال أننا شعب يمتلك الإرادة ويواصل السعي حتى نيل حقه المشروع بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب بتكثيف فعاليات الإسناد للأسرى، وإرسال رسائل للاحتلال أن من حق شعبنا النضال من أجل تحرير الأرض والإنسان، كما شدد على مواصلة الحراك الشعبي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال في “مقابر الأرقام”.

وفي نهاية الوقفة ،سلم المشاركون مذكرة إلى مديرة مكتب الصليب الأحمر ديما محاجنة، تطالب بالعمل لإنقاذ حياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، والتدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية وعمليات النقل والتنكيل التي تنفذها بحق الأسرى.