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مهلة للاستئناف.. قرار بالإفراج عن رجل الأعمال أبو القيعان قيد الإقامة الجبرية

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهلة للاستئناف.. قرار بالإفراج عن رجل الأعمال أبو القيعان قيد الإقامة الجبرية



القدس المحتلة /سما/

 قضت محكمة بئر السبع المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من سكان رهط في النقب، قيد الإقامة الجبرية.

وكان أبو القيعان اعتقل في يوليو/ تموز الماضي بتهمة الاتصال بـ “عميل أجنبي” ونقل معلومات إلى إيران.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة، منحت النيابة الإسرائيلية مهلة 24 ساعة لتقديم استئناف لإطلاق سراحه قيد الإقامة الجبرية، مع وضد قيود الكترونية في قدميه لتتبع حركته.

وسيتم في حال تقرر نهائيًا الإفراج عنه قيد الإقامة الجبرية، فإنه سيبقى في منزل والد زوجته في رهط، كما سيمنع من مقابلة وسائل الإعلام، كما صدر بحقه أمر تقييدي حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

واعترض الإدعاء الإسرائيلي على إطلاق سراحه تحت الإقامة الجبرية، وطالبت بعدم الإفراج عنه نهائيًا، فيما يسعى فريق الدفاع للإفراج عنه لضعف الأدلة التي وردت في لائحة الاتهام.

واتهم أبو القيعان، بتمرير معلومات حول تحركات وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

كما اتهم الشاباك في يوليو/ تموز الماضي أبو القيعان بعد اعتقاله بوجود اتصالات “غير مشروعة” مع مصدر لبناني وعراقي من خلال المخابرات الإيرانية التي نقل إليها معلومات.

#محكمة بئر السبع #يعقوب أبو القيعان

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