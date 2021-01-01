  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: مؤتمر شعبي لرفض اتفاق إطار الأونروا مع الولايات المتحدة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مؤتمر شعبي لرفض اتفاق إطار الأونروا مع الولايات المتحدة



غزة /سما/

 نظمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر شعبي لرفض وإسقاط اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة والذي يربط دعم المنظمة الأممية بتغيير سياساتها في دعم اللاجئين.

وشارك المئات من المواطنين في المهرجان الذي نظم في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث رفع العلم الفلسطيني، وشعارات تؤكد على رفض اللاجئين للتمويل المشروط للأونروا، ورفض الاتفاق كونه يتعارض مع قرار تأسيس المنظمة الأممية.

وقال محمد المدهون مسؤول ملف اللاجئين بحركة حماس خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، إن هذه الفعالية سيتبعها سلسلة كبيرة من الفعاليات الرافضة لهذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر الأول الذي يليه مزيد من المؤتمرات.

وأكد المدهون في كلمته، على ضرورة التحرك على كافة المستويات، والبدء بحملة وطنية لمواجهة اتفاق الإطار عبر وحدة وطنية جامعة.

وشدد على أن اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة الأميركية مجحف بحق الشعب الفلسطيني وظالم لحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف لجعل اللاجئين والمستفيدين منها بالعمل “وكلاء معلومات” عن بعضهم البعض.

وقال القيادي في حماس “كما أسقط شعبنا كل الاتفاقات المشبوهة السابقة سيسقط هذا الاتفاق”.

ودعا الأمم المتحدة لأخذ دورها من خلال توفير الدعم الكامل لأونروا لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها.

#القوى الوطنية والإسلامية #الاونروا #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

فيديو: هكذا رد جورج قرداحي على سؤال محرج بعدما صار وزير الإعلام

اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

ايران

صحيفة عبرية: أيهما يقلق إسرائيل أكثر.. التهديد الإيراني أم “النووي السعودي”؟

تقديرات جيش الاحتلال: الوضع في غزة متوتر ومتقلب في ضوء مطاردة أبطال عملية نفق الحرية

غلاف

"إسرائيل هيوم": سكان غلاف غزة مُحبطون.. الجيش يجعل منّا مسخرة

مسؤولون إسرائيليون: لن نوافق على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية