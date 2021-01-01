غزة: مؤتمر شعبي لرفض اتفاق إطار الأونروا مع الولايات المتحدة

غزة /سما/

نظمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر شعبي لرفض وإسقاط اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة والذي يربط دعم المنظمة الأممية بتغيير سياساتها في دعم اللاجئين.

وشارك المئات من المواطنين في المهرجان الذي نظم في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث رفع العلم الفلسطيني، وشعارات تؤكد على رفض اللاجئين للتمويل المشروط للأونروا، ورفض الاتفاق كونه يتعارض مع قرار تأسيس المنظمة الأممية.

وقال محمد المدهون مسؤول ملف اللاجئين بحركة حماس خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، إن هذه الفعالية سيتبعها سلسلة كبيرة من الفعاليات الرافضة لهذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر الأول الذي يليه مزيد من المؤتمرات.

وأكد المدهون في كلمته، على ضرورة التحرك على كافة المستويات، والبدء بحملة وطنية لمواجهة اتفاق الإطار عبر وحدة وطنية جامعة.

وشدد على أن اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة الأميركية مجحف بحق الشعب الفلسطيني وظالم لحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف لجعل اللاجئين والمستفيدين منها بالعمل “وكلاء معلومات” عن بعضهم البعض.

وقال القيادي في حماس “كما أسقط شعبنا كل الاتفاقات المشبوهة السابقة سيسقط هذا الاتفاق”.

ودعا الأمم المتحدة لأخذ دورها من خلال توفير الدعم الكامل لأونروا لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها.