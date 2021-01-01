بعد انتهاء محكوميته 6 سنوات- الاحتلال يعيد اعتقال محرر فور وصوله منزله

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، عصر الثلاثاء، الأسير المحرر عمر محمد عبيد، بعد ساعات من الإفراج عنه ووصوله منزله في بلدة العيسوية.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية، تزامنا مع استقبال الأسير المحرر عمر عبيد، وحاصرت المكان وانتشرت في المنطقة، ثم اعتقلت الأسير المحرر ووالده، وحولتهما الى التحقيق.

وأفرجت ادارة سجون الاحتلال صباح اليوم عن الأسير عبيد، بعد قضاء محكوميته البالغة 6 سنوات ونصف، واستدعته للتحقيق في مركز "المسكوبية"، وبعد حوالي ساعتين أفرج عنه، ثم أعيد اعتقاله من أمام منزله قبل قليل.

واقتحمت القوات صباحا، محيط منزل عبيد، وقامت مصادرة صور الأسير المعلقة على أسوار وجدران الشارع.