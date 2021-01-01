"عشية عيد الغفران".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة /سما/

اقتحم مئات المستوطنين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد الغفران/الكيبور" اليهودي، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات الأيام القادمة.

ونفذ 202 مستوطنا، اقتحاما للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وضباط الاحتلال، وقاموا بجولتهم في ساحات الأقصى، وأدوا صلوات علنية في عدة مناطق بالمسجد.

واقتحم الأقصى اليوم الحاخام "يوني لافي" مع عائلته، لمباركة زفافه أحد أولاده.

وكثفت "جماعات الهيكل المزعوم" دعواتها لتكيف الاقتحامات للأقصى، خلال "عيد الغفران وعيد العرش"، حيث تستمر الأعياد حتى نهاية الشهر الجاري.