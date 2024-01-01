"الصحة" تطلق "خطة عمل تغيير السلوك: تحسين التغذية والصحة في دولة فلسطين 2021- 2024"

رام الله /سما/

أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، "خطة عمل تغيير السلوك: تحسين التغذية والصحة في دولة فلسطين 2021- 2024".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الخطة تهدف إلى تشجيع ودعم التغييرات الإيجابية في السلوك والتي ستعمل على خفض معدلات نقص المغذيات الدقيقة وسوء التغذية، وتحسين النتائج التغذوية والصحية لدى الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

وحضر إطلاق الخطة ممثلة "يونيسف" في فلسطين لوتشيا المي، وممثل برنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر.

وأضافت الكيلة أنه نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من مختلف فئاته من العديد من المشاكل التغذوية المزدوجة من زيادة الوزن والسمنة بالإضافة إلى نقص في معظم العناصر الغذائية الدقيقة، تعتبر النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والأطفال الأقل من خمس سنوات، الأكثر عرضة للمشاكل التغذوية سواء في المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية.

وتابعت: 31% من النساء الحوامل و29% من الأمهات المرضعات يعانين من فقر الدم، و26.5% من الأطفال (6–59 شهراً) يعانون من فقر الدم، وكذلك فإن هذه الفئات تعاني من نقص في فيتامين (أ)، وفيتامين (ب 12)، وفيتامين (د)، وفيتامين (هـ)، فكان لزاما على وزارة الصحة تبني العديد من التدخلات بهدف تحسين الوضع التغذوي للشعب الفلسطيني، وذلك ضمن رؤية الوزارة لبناء نظام صحي شامل ومتكامل، يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتحسين الوضع الصحي والتغذوي بشكل مستدام.

وأوضحت أن ما نطمح لتحقيقه هو تعزيز المفاهيم والسلوكيات للنساء الحوامل والمرضعات ليتناولن مجموعات غذائية ذات مصادر عالية من محتوى الحديد، إضافة للأمهات المرضعات ليقمن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، وتعزيز المفاهيم والسلوكيات للأطفال من 6 إلى 24 شهرا الذين يتغذون بشكل متكرر لتشجيعهم على الأغذية التكميلية (5 مرات في اليوم؛ 3 وجبات رئيسية ووجبتين اثنتين من الوجبات الخفيفة).

وتسعى الخطة لتعزيز المفاهيم والسلوكيات للأطفال من أعمار 2-5 سنوات لتحسين ممارساتهم التغذوية، بحيث يتناولون مجموعات غذائية ذات مصادر عالية من محتوى الحديد، ولأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أطفالهن بين 9 إلى 23 شهرا، لإعطائهم ما لا يقل عن 4 أطعمة من المجموعات الغذائية الــ8 كل يوم.