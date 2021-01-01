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تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب



القاهرة /سما/

 أعلن وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، عن تخصيص حائط للصورة الفلسطينية في مقر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة، وذلك بإشراف وزارة الإعلام في فلسطين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد الصحفيين العرب اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر أبو بكر، ومساعد رئيس الاتحاد حاتم زكريا، ومدير عام الاتحاد السفير فتحي يوسف.

وقال المحمود إن وزارة الإعلام ستقوم باختيار الصورة المناسبة على أن تستبدل كل شهر بمعرفة الوزارة، مطالبا بضرورة أن يخصص حائط لصور فلسطين في جميع وزارات الإعلام بالدول العربية لأهميته الكبيرة، في فضح ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات يومية بحق شعبنا الأعزل.

ومن جانبه طالب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبوبكر، بضرورة توفير حرية العمل الصحفي وتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام، وبتفعيل قرار مجلس الأمن 2222 وإلزام الاحتلال بتنفيذه واحترامه.

كما أكد مساعد رئيس الاتحاد حاتم زكريا أن الاحتلال يسعى لإسكات الأصوات الحرة وعدسات الكاميرات التي تعرّي جرائم الاحتلال أمام العالم، وتظهر مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة في كل أرجاء فلسطين التاريخية ضد الاحتلال وممارساته العنصرية، مضيفا انه لا بد من التنسيق في المرحلة المقبلة مع الاتحادات العربية لنشر الصور الموثقة التي تدل على عنجهية هذا المحتل الغاصب .

كما أهدى المحمود اتحاد الصحفيين العرب صوراً لمدينة القدس التاريخية تعود للعام 1827 و 1839 .

#يوسف المحمود #اتحاد الصحفيين العرب

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