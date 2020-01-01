فلسطين تشارك في الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في الدول العربية

القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين، في أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في الدول العربية، برئاسة رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية اللواء رضا إسماعيل، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول العربية المعنيين بقطاعات النقل، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير عام المرور بوزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد رئيس الاجتماع على أهمية وجود دليل استرشادي عربي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ ومنها جائحة كورونا.

وقال في كلمته الافتتاحية للاجتماع انه في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على كافة نواحي الحياة في المجتمع الدولي والعربي فإن الأمر يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات لرفع مستويات الوعي وتعزيز القدرات لوضع تدابير مواجهة تداعيات الجائحة موضع التنفيذ، خاصة وأن قطاع النقل العربي كان أحد أكثر القطاعات تضررا جراء الآثار السلبية لتلك الجائحة.

وتم مناقشة تداعيات تلك الجائحة على قطاع النقل العربي من خلال ندوة نظمتها الجامعة العربية في يونيو 2020 وكان من مخرجاتها إعداد " دليل استرشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ ".

كما أكدت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا الظاهر أهمية الموضوعات التي يناقشها اجتماع اليوم في مجال النقل بمختلف انواعه، ومنها الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها التي شكلت تحدياً رئيسياً أمام المجتمع الدولي، ولكون قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً جراء الآثار السلبية لتلك الجائحة، وتم إعداد هذا الدليل من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل (فريق النقل البري)، (فريق النقل البحري)، ( فريق النقل الجوي)، وتحت إشراف إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضافت الظاهر ان الاجتماع المشترك يناقش أيضا إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة النقل في جمهورية مصر العربية إلى الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب بتاريخ (أكتوبر: 2020) بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.

كما بحث الاجتماع سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.

وأوضحت الظاهر ان الاجتماع يناقش كذلك الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.

كما يناقش الاجتماع تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، وتساهم تلك الدراسة في إيجاد حلول لإحدى العقبات الرئيسية التي يعاني منها قطاع النقل البري في نقل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب مناقشة بحث متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، ويساهم الموقع في تحسين الأمان والسلامة لحركة المواطنين على الطرق وذلك تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الاجتماع المشترك إلى الدورة القادمة (34) لمجلس وزراء النقل العرب الشهر المقبل للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.