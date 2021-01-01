المالكي يلتقي مفوض عام "الأونروا" في الشرق الأدنى

رام الله /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، السيد فيليب لازاريني، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

رحب المالكي بالمفوض العام للوكالة وعبر عن أهمية هذه الاجتماعات الدورية في التعاون والتنسيق لغاية تنفيذ تفويض الوكالة وخدمة أبناء شعبنا واللاجئين الفلسطينيين في الوطن وكافة مناطق عمليات الوكالة لحين إيجاد حل عادل ودائم استناداً لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقهم بالعودة.

وشدد المالكي على ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى أهمية استمرار التشاور في كافة القضايا والأمور المتعلقة بالأونروا، والهجمات المستمرة لتقويض عملها وتغيير ولايتها.

وأكد على أهمية الخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة ودورها في بناء جيل واعٍ وفاعلٍ قادر على خدمة القضية، وبالتالي ضرورة تغطية العجز في موازنة الوكالة ومفصلية التبرعات التي تقدمها الدول طوعاً في استمرار هذه الخدمات وغيرها من الخدمات واستمرار الوكالة ككل، ودعا الدول إلى تقديم الدعم المالي للأونروا، لحماية اللاجئين في ظل سوء الأوضاع المعيشية، وفي ظل جائحة كوفيد-19.

واستفسر الوزير المالكي عن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا والاتفاقيات التي تعقدها الأونروا مع جهات دولية، بالإضافة إلى جهود المفوض العام لتطوير المنظمة بما يحافظ على ولايتها وخدماتها.

بدوره، أطلع لازاريني المالكي على تطورات العمل وتحضيرات المؤتمر الدولي المقرر، وتوجهات الأونروا في هذا الصدد وضرورة التعاون لتحقيق أهداف هذا المؤتمر ورؤيته.

حضر الاجتماع مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، مساعد الوزير للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير، وملحق دبلوماسي ياسمين خميس.