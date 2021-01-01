  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنتا "الوبائيات واللقاحات" تبحثان مستجدات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد "كورونا"

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنتا "الوبائيات واللقاحات" تبحثان مستجدات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد "كورونا"



رام الله /سما/

بحثت لجنتا الوبائيات واللقاحات الوطنيتان، مستجدات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد كوفيد 19، حيث سترفعان توصياتهما إلى رئيس الوزراء محمد اشتية ولجنة الطوارئ العليا.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم يشكل جدارا منيعا أمام الإصابة بالأعراض الخطيرة، وقد لعب دورا كبيرا في تقليل عدد الإصابات التي تحتاج لمراكز علاج وعناية مكثفة.

وقالت إن مختلف اللجان الوبائية ولجنة اللقاحات ولجنة الطوارئ العليا تتابع عن كثب مستجدات الحالة الوبائية وملف التطعيم ونسبة إشغال مراكز العلاج والمستشفيات.

وأضافت: جميعنا نملك زمام القرار في تخفيف عدد الإصابات والحد من انتشار الوباء، مشددة على أن "التزامنا بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح، هو السبيل الأمثل لنتخلص من الوباء ونحمي صحة شعبنا".

بدوره، قدم مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة عرضا عن الحالة الوبائية في المحافظات الشمالية، فيما قدم نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في المحافظات الجنوبية مجدي ظهير، عرضا عن الحالة الوبائية في قطاع غزة.

من ناحيته، استعرض مدير عام الصحة العامة ياسر بوزية، مجريات عملية التطعيم ضد كوفيد 19، في مختلف المحافظات، والحاجة إلى المطاعيم وآلية توفيرها.

كما ناقشت اللجنتان، خلال الاجتماع، الجرعة الثالثة من اللقاح، والتي ستعطى للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد 19.

#لجنة الوبائيات الوطنية #التطعيم ضد كورونا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

فيديو: هكذا رد جورج قرداحي على سؤال محرج بعدما صار وزير الإعلام

اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

ايران

صحيفة عبرية: أيهما يقلق إسرائيل أكثر.. التهديد الإيراني أم “النووي السعودي”؟

تقديرات جيش الاحتلال: الوضع في غزة متوتر ومتقلب في ضوء مطاردة أبطال عملية نفق الحرية

غلاف

"إسرائيل هيوم": سكان غلاف غزة مُحبطون.. الجيش يجعل منّا مسخرة

مسؤولون إسرائيليون: لن نوافق على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية