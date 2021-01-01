وزير إسرائيلي: يجب القضاء على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي

القدس المحتلة /سما/

قال وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مهمة أكثر إلحاحًا وأهمية من القضاء على المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، وليس هناك ما هو أخطر على إسرائيل إذا فشلنا في هذه المهمة.



وأضاف ساعر، في مؤتمر معهد سياسات مكافحة الإرهاب في جامعة رايكمان، "هذه هي الجريمة المنظمة التي تتزايد سيطرتها على القطاعات الاقتصادية، وتخترق السلطات المحلية، وتحتاج الدولة إلى القيام بحملة - وهو أمر مهمل منذ سنوات عديدة.



وأوضح، أن "هذه المسألة تؤخذ اليوم على محمل الجد، وكان أول تشريع جلبناه هو الاتجار بالأسلحة غير المشروعة وحيازتها، لكننا سنصدر تشريعا في فصل الشتاء".



وأكد ساعر بأن "نظام العدالة، سيسهم في هذه المهمة من جميع أجزائها، ويتعين على الدولة استئصال هذه المشكلة".