  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديرات جيش الاحتلال: الوضع في غزة متوتر ومتقلب في ضوء مطاردة أبطال عملية نفق الحرية

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات جيش الاحتلال: الوضع في غزة متوتر ومتقلب في ضوء مطاردة أبطال عملية نفق الحرية



القدس المحتلة /سما/

قال موقع والا "العبري" اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين في القيادة الجنوبية، إن الوضع في قطاع غزة متوتر ومتقلب في ضوء مطاردة بقية الأسرى الذين فروا من سجن "جلبوع".
 
وحسب الموقع العبري، فإن هناك تكهنات متزايدة في الجيش الإسرائيلي بأن أسيرًا واحدًا على الأقل تسلل إلى جنين بطريقة تتطلب من الجيش الإسرائيلي القيام بعمل عسكري واسع النطاق لإعادة اعتقاله؛ مما سيؤدي إلى رد من قطاع غزة.
 
"بينما تتصاعد توترات أمنية إضافية على خلفية طلب قيادة حماس الحصول على الأموال من قطر في حقائب"، حسب الموقع.
 
ويقدر مسؤولو الجيش أن بينيت لن يكون أمامه خيار، ومن أجل منع التصعيد، سيتعين عليه العودة إلى توزيع الأموال في حقائب مباشرة على حماس كما تم الاتفاق عليه سابقًا.
 
ورغم ذلك، فإن الموقع العبري أكد أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية على حدود قطاع غزة، فيما تقرر تكثيف نظم التجميع على السياج، وتنفيذ النشاط الهندسي لتحسين حماية الحدود.
 
والإثنين الماضي، نجح 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بالفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، أعداد الجيش الإسرائيلي اعتقال 4 منهم، فيما بقي أسيرين يتمتعان بالحرية.
 
وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقًا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

والأسرى هم زكريا الزبيدي، ومناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #الاسرى الستة #اسرى جلبوع #نفق الحرية #سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

تفاصيل محادثات التوصل لاتفاق حول غزة: هذا ما طلبته القاهرة من حماس وتل أبيب

فيديو: هكذا رد جورج قرداحي على سؤال محرج بعدما صار وزير الإعلام

اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

غلاف

"إسرائيل هيوم": سكان غلاف غزة مُحبطون.. الجيش يجعل منّا مسخرة

مسؤولون إسرائيليون: لن نوافق على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل

بن براك

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

وزير اسرائيلي بارز يهدد باجتياح بري لـ"قطاع غزة" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية