PalPay وبلدية خان يونس توقّعان اتفاقية تعاون لتسديد فواتير الخدمات إلكترونياً

غزة/سما/

وقّعت شركة PalPay الرائدة في حلول وأنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، وبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل عملية تسديد فواتير المياه على المشتركين عبر خدمات PalPay للدفع الإلكتروني والتي تمتاز بالسهولة والدقة والأمان.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقرّ بلدية خان يونس، وذلك بحضور كل من رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومساعد مدير عام شركة PalPayالسيد هادي قوصة، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير مركز خدمات الجمهور بالبلدية م. مازن البحيصي، ورئيس قسم الحاسوب م. مازن طبش، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة.

وخلال كلمته شدّد د. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى دومًا من أجل تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات البلدية في كافة المجالات، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات الملائمة التي تتيح للسكان تسديد فواتير الخدمات بشكل سلس وسهل دون تكليفهم مشقة العناء للوصول إلى البلدية من أجل الوفاء بالتزاماتهم نظير تلقيهم للخدمات.

وأشار د. البطة إلى أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاقد مع مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المصرفية وغيرها من أجل التسهيل على المواطنين في حصولهم على الخدمة بشكل مباشر، موضحًا أهمية الاتفاقية مع شركة PalPay)) والتي تعتبر انطلاقة جديدة لتعزيز خدمات البلدية وتحسين العلاقة مع المجتمع المحلي في ظل المساعي المبذولة لتحقيق الشراكات الواسعة وصولاً إلى شفافية العمل، بما ينعكس إيجابًا على دعم احتياجات السكان في كل القطاعات.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، أعرب السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع بلدية خان يونس. مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزّز من قائمة المؤسسات الشريكة لشركة PalPay، لاسيما المساهمة في تمكين الهيئات المحلية من تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، كما تنسجم مع توجه الشركة نحو توسعة قاعدة شركائها وزبائنها للاستفادة من أنظمتها وبرمجياتها الحديثة والتي تمتاز بأنظمة أمان دقيقة.

وأردف القواسمي أن PalPay تتطلع إلى تمكين الجميع من استخدام خدمات السداد الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين والمجتمع والمؤسسات بكل سهولة ويسر في ظل ازدحام الأعمال والمتطلبات لدى الشرائح والقطاعات المتنوعة، مما يسهم في تعزيز خطط التحول الرقمي لدى المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

بدوره، أثنى قوصة على اهتمام بلدية خان يونس بتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين. كما لفت إلى أن الاتفاقية ستُسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والبلدية على حد سواء، مؤكداً أن خدمات PalPay المتطورة للسداد الإلكتروني تُقدّم في حزم تناسب مختلف الاحتياجات، وباتت تلبي جميع المواطنين بما يشمل أولئك الذين لا يمتلكون حسابات بنكية مما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية بكل سهولة وأمان.

يُذكر أن شركة PalPay والتي تأسست عام 2010، تمكنت من النهوض بمستوى خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى الوطن، حيث نجحت الشركة في توسعة شبكة التجار ونقاط البيع المعتمدة ليصل عددها إلى 7 آلاف من المتاجر ونقاط السداد، كما وصل عدد شركات الخدمات التي تعاقدت معا PalPay إلى أكثر من 140 شركة، هذا بالإضافة إلى خدمات المحفظة الإلكترونية والتي ساهمت في تسهيل عملية السداد والدفع لجميع المواطنين من معتمدي البنوك وغيرهم ممن لا يملكون حسابات بنكية.