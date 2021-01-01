بنك فلسطين وسبيتاني يُطلقان حملة التقسيط لمستخدمي "ايزي لايف"

رام الله/سما/

أطلق بنك فلسطين وبالشراكة مع شركة أكرم سبيتاني وأولاده، حملةً مميّزة ترفع شعار "60" احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس بنك فلسطين والذي تصادف هذا العاموتزامناً مع الذكرى الستون لتأسيس شركة أكرم سبيتاني وأولاده، حيث تتيح الحملة لمستخدمي بطاقة ايزي لايف الحاليين والجدد، إمكانية تقسيط المشتريات حتى 60 شهراً وبدون أي فوائد وعمولات، وذلك عند الشراء بقيمة 6 آلاف شيكل أو أكثر عبر بطاقة ايزي لايف من فروع ومسوقيشركة أكرم سبيتاني وأولاده المنتشرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتغطي الحملة والتي ستتواصل على مدى 60 يوماً، حزمة من الاجهزة المتوفرة لدى شبكات شركة أكرم سبيتاني وأولاده في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يوفر خيارات واسعة لمستخدمي ايزي لايف ويلبي احتياجاتهم المتنوعة.

وحرصاً على تحقيق الاستفادة لكافة حملة بطاقات ايزي لايف توفر الحملة خيارات تقسيط متنوعة لمستخدمي الحملة عند الشراء من شركة أكرم سبيتاني وأولاده بأثمان أقل.

وأكد السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين أن الحملة تأتي احتفالاً مع عملاء بنك فلسطين من حاملي بطاقة ايزي لايف، وتقديراً لهم على ثقتهم بخدمات ومنتجات البنك، فتقدم البنك على مدى ستين عاماً الماضية تحقق بفضل ولاء العملاء الذين وثقواً في بنكهم الفلسطيني الأول، لذا ارتأينا أن نحتفل مع عملائنا بهذه المناسبة وأن نقدّم لهم هذه الحملة الخاصة والمميزة تقديراً لولائهم وثقتهم طيلة السنوات الماضية.

وأضاف حمايل أن بنك فلسطين يضع نصب عينيه رضا العملاء وتوفير منتجات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يحرص البنك على مواكبة التطور الحاصل على متطلبات ونمط الحياة، وبما يسهم في مساعدة عملائنا على التخطيط وتنظيم التزاماتهم المالية من خلال خيارات التقسيط المتنوعة التي نوفرها عبر بطاقات التسوق والخصم والمشتريات، وذلك مراعاةً لمختلف الظروف والاحتياجاتالمترتبة على الشرائح والفئات المتنوعة.

ومن طرفه صرح السيد عمر سبيتاني نائب المدير العام لشركة أكرم سبيتاني وأولاده أن مثل هذه العروض والحملات مع الشريك الاستراتيجي للشركة بنك فلسطين هي احدى السبل التي تطلع اليها الشركة لتخفيف العبأ عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة وان فروع ومسوقي الشركة ممتدة في كافة ارجاء وطننا الحبيب وان أهم ما نتطلع اليه هو ارضاء الزبائن والعمل دوماً مع المؤسسات العريقة لما فيه مصلحة للزبائننا الأعزاء.

واضاف سبيتاني أن مثل هذه الحملة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة وان الشريكين يقدمون الوعود للمواطنين لمواصلة إطلاق الحملات والعروض بمناسبة 60 عاما.

وحرصاً على استفادة كافة مستخدمي بطاقة ايزي لايف، أصبح بإمكان حمَلة البطاقة الاستفادة من خيارات التقسيط الحالية بحيث يستطيعون تقسيط مشترياتهم من شركة أكرم سبيتاني وأولاده والتي تقل أثمانها عن 6 آلاف شيكل، وذلك عبر استخدام البطاقة بحيث بإمكانهم التقسيط على 12 أو 24 أو 36 أو 48 شهراً.