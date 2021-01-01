اللجنة البارالمبية الفلسطينية تنظم ملتقى ألعاب القوى لذوى الإعاقة

غزة /سما/

نفذت اللجنة البارالمبية الفلسطينية أمس الاثنين الموافق 2021/9/13 ، ملتقى لألعاب القوي لذوى الإعاقة ، في مضمار ملعب اليرموك المعشب ، غرب مدينة غزة ، جمع 80 لاعبا ولاعبة ، بهدف تشكيل المنتخب الوطني الفلسطيني لألعاب القوى ، للمشاركة في الاستحقاقات والمسابقات المقبلة ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع مركز الأطراف الصناعية في بلدية غزة .

هذا وتخلل الملتقى الرياضي النوعي عدة سباقات متنوعة منها ، دفع الجلة ورمي الرمح ورمي القرص والوثب الطويل لجميع التصنيفات الرياضية البارالمبية .

ويعتبر ملتقى ألعاب القوى لذوي الإعاقة ملتقى سنوي، ضمن ملتقيات مماثلة يجري تنظيمها عبر العالم، من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وقال كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية ، إن هذه التظاهرة تجري بشكل سنوي ، لاختيار نخبة اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية وتكوين منتخب فلسطيني متميز.

وأوضح أبو الحسن أن الملتقى الرياضي جري تنظيمه في ملعب "اليرموك" ، وسط تفاعل من الأندية واللاعبين من خلال حجم المشاركة الرياضية .

وتابع أبو الحسن ان هناك : "بروتوكول صحي خاص تم اعتماده بالتعاون مع وزارة الصحة في الملتقى، تفاديا لإصابة الرياضيين بفيروس كورونا".

هذا وسيتم اختيار عناصر المنتخب الوطني في كل فئات وتصنيفات العاب القوى بناء على نتائجهم خلال الملتقي الرياضي في ملعب اليرموك لعمل تجمع للمنتخبات الوطنية للعبة .