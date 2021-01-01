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ساعر يحدد موقفه من خطة لبيد بشأن غزة: قيادة السلطة ليست مهتمة بحل الصراع

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يحدد موقفه من خطة لبيد بشأن غزة: قيادة السلطة ليست مهتمة بحل الصراع



القدس المحتلة /سما/

قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن قيادة السلطة الفلسطينية الحالية ليست مهتمة بحل الصراع، وليست مستعدة للمضي قدمًا بحلول واقعية ما يجعل الوضع مختلفًا.

وتطرق ساعر خلال كلمة له أمام مؤتمر في جامعة هرتسليا، إلى خطة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “الاقتصاد مقابل الأمن” بشأن التعامل مع قطاع غزة، مشيرًا إلى معارضته إياها. كما نقلت عنه قناة 12 العبرية.

وقال ساعر “هذه الخطة تتجاوز الخطوات الاقتصادية وغير واقعية .. نريد مواصلة التحرك بما يعالج تدمير عناصر القوة لدى حماس والجهاد .. نحن بحاجة إلى اتباع سياسة الجولات، وأن نقرر في وقت مناسب الخروج عن المعايير التي ميزت الصراعات حتى الآن”.

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