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بدون آلية “السستم GRM”.. اسرائيل تسمح لأول مرة بإدخال حديد البناء إلى غزة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدون آلية “السستم GRM”.. اسرائيل تسمح لأول مرة بإدخال حديد البناء إلى غزة



غزة /سما/

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإدخال حديد البناء إلى قطاع غزة، بدون آلية “السستم GRM” المتبعة منذ عام 2014 في أعقاب العدوان آنذاك.

وبحسب هيئة المعابر بغزة، فإن عدة شاحنات محملة بالحديد دخلت إلى القطاع، مرجحةً أن يتم إدخال نحو 50 شاحنة هذا اليوم، لأول مرة منذ سنوات بدون نظام “السستم”، ولأول مرة منذ أشهر بعد أن امتنعت سلطات الاحتلال عن إدخاله منذ العدوان الأخير.

في سياق متصل، أفادت القناة 20 العبرية، بدخول شحنة حديد اليوم إلى قطاع غزة، بعدما تم حظر دخوله لفترة طويلة بسبب مخاوف من استخدامه في إنتاج صواريخ وأسلحة أخرى.

وكان الوسطاء أكدوا للفصائل منذ أيام، أنه سيسمح بدءًا من اليوم الثلاثاء، إدخال الحديد لقطاع غزة.

#سلطات الاحتلال #حديد البناء #قطاع غزة #اسرائيل #معابر غزة

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