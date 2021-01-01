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الاحتلال يعتقل طالبة وإصابات خلال مواجهات شمال شرق الخليل

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل طالبة وإصابات خلال مواجهات شمال شرق الخليل



الخليل /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبة خلال مواجهات اندلعت مع طلبة المدارس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرة انطلقت في بلدة سعير شمال شرق الخليل دعماً للأسرى.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة غادة كامل كوازبة (15 عاماً) خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال عقب انطلاق المسيرة.

وفي السياق، أصيب مواطنان بشكل مباشر بقنابل الغاز، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت بمنطقة “واد خنيس” قرب الشارع الالتفافي (60) غرب بلدة سعير، عقب مسيرة تضامنية انطلقت من البلدة بمشاركة العشرات من تلاميذ المدارس الذين رفعوا علم فلسطين وصورا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات مطالبة بالإفراج عنهم.

من جانب آخر، أصيب اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين وطلبة المدارس بحالات اختناق، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على حاجز أبو الريش المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي.

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