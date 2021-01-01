الاحتلال يعتقل سيدة ويعتدي على موظف في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم

بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سيدة من مدينة بيت لحم، واعتدت على موظف في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال وقوات إسرائيلية خاصة، حاصرت منزل المواطن حسن شوكة في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، واعتقلت زوجته شريهان عبدالله شوكة (33 عاما) بعدما فشلوا في اعتقاله.

يشار الى قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسبوع الماضي حسنين شوكة والد حسن وشقيقه.

الى ذلك، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الهيئة واعتدت على الموظف عبدالله حمدان (32 عاما) بالضرب عقب احتجازه والتحقيق معه ميدانيا، قبل إطلاق سراحه.