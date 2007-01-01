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جادون بالتسوية مع حماس

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة



القدس المحتلة /سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ مجددا من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.
 
ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست رام بن باراك قوله: "لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ على سديروت أو على أي مكان آخر، ولن نتسامح مع تعرض سكان غلاف غزة لمضايقات بالونات ودخان الإطارات".

وقال، انه يتعين على الحركة الادراك ان قواعد اللعبة قد تغيرت اذ ان إسرائيل سترد بقوة على اطلاق أي بالون حارق او قذيفة صاروخية .
 
وأوضح أن أمام حماس الموافقة على شروطنا، وستكون هناك تسوية، وتغيير في الواقع لدى سكان القطاع، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم ذلك، ستكون هناك مواجهة بشكل أو بآخر ولن يستمر الوضع على هذا النحو.

وأشار بن براك الى أن التصعيد الأمني في قطاع غزة سببه وجود صعوبة في تقبل حماس الآلية الجديدة المتعلقة بتحويل الأموال القطرية .

وتطرق بن باراك الى خطة وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد حيال غزة قائلا إن تحسين الأوضاع المعيشية يخفف من حدة "الإرهاب" .

وأواكد رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية ان مصر عنصر محوري في الجهود لاعادة الاسرى والمفقودين وفي الرقابة على عدم ادخال أسلحة الى القطاع من خلال معبر رفح .

وراى ان اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح يدل على النهوض بالعلاقات مع القاهرة وعمان .

هذا وقالت مصادر لقناة العربية إن مصر تجري مشاورات مع إسرائيل بشان تخفيف الإجراءات المتخذة في السجون الاسرائيلية. وتوقعت المصادر تحقيق تقدم بشان صفقة تبادل محتملة في غضون اسابيع.

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