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وزيرة الصحة: شحنة أدوية بأكثر من 12 مليون شيقل في طريقها إلى غزة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: شحنة أدوية بأكثر من 12 مليون شيقل في طريقها إلى غزة



رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن قافلة أدوية بقيمة 12 مليون و695 ألف شيقل في طريقها من المستودعات المركزية بنابلس إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان للصحة اليوم الثلاثاء، إن قافلة الأدوية تضم أدوية علاج الأورام ومثبطات المناعة ومضادات حيوية وشبكيات قسطرة، وأدوية التهاب الكبد الوبائي، وأدوية بيولوجية، ومسكنات آلام، ومضادات التهاب، وعلاج حساسية، ومعقمات ومحاليل وريدية وحليب أطفال.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة.

#وزارة الصحة #قافلة أدوية #قطاع غزة #مي الكيلة

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