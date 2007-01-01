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الصليب الأحمر: جهود حثيثة لزيارة الزبيدي ورفاقه

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: جهود حثيثة لزيارة الزبيدي ورفاقه



رام الله / سما /

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تبذل قصارى جهدها لزيارة الأسرى الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم، بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى مسودة ، إن اللجن تقدّر قلق الأهالي على أبنائهم الأسرى، وأنها ستقوم خلال الأيام المقبلة، بزيارة الأسرى الأربعة، ومن ضمنهم زكريا الزبيدي، لطمأنة ذويهم، خاصة مع انتشار الحديث عن تدهور حالته الصحية، وعدم تمكن المحامين من زيارتهم.

وأكد مسودة أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل كامل، كافة الأعمال اللا إنسانية بحق الأسرى، سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل أماكن الاحتجاز.

وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من خمسين عاماً، ملتزمة بزيارة أماكن الاحتجاز، وتأمين المعاملة الإنسانية التي ينص عليها القانون الدولي.

#الصليب الأحمر #زكريا الزبيدي #الاحتلال #القانون الدولي الإنساني #الأسرى #سجن جلبوع

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