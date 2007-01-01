الزراعة واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقّع وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة رائد عودة.

وقال العطاري: إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة والحفاظ على تطوير آلية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية العاملة في القطاع الزراعي.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتكامل والشراكة الكاملة بينهما بما يخدم المصلحة الوطنية للقطاع الزراعي، ويعزز استخدام المصادر المتاحة بشكل أفضل، وحماية المنتوج الزراعي المحلي، ويدعم مدخلات الإنتاج الزراعية، والتركيز على الزراعة التي تعزز الأمن الغذائي وبصورة تعزز من الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية المتاحة وبشكل مستدام.

يشار إلى أن الاتحاد يمثل اتحاد التعاون الزراعي، واتحاد معاصر الزيتون، واتحاد الثروة الحيوانية، وتنضوي تحته 80 جمعية تعاونية زراعية فاعلة.