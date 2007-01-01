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Shang-Chi يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
Shang-Chi يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي



وكالات / سما /

تصدر فيلم مارفل الجديد Shang-Chi شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التولي محققا 146 مليون دولار خلال أيام قليلة.

ووصلت إيرادات فيلم مارفل Shang-Chi على مستوى العالم إلى حوالي 258 مليون دولار، رغم انخفاض مبيعاته عن الأسبوع الأول بحسب موقع فاريتي.

يصمد Shang-Chi في دور العرض بصورة جيدة على عكس ما حدث ما فيلم مارفل السابق له Black Widow الذي أثر طرحه عبر منصة ديزني بلس على أرقام إيراداته.

ونجحت مارفل وديزني في تجربة طرح فيلم Shang-Chi في السينمات وتأجيل عرضه على منصة ديزني بلس في تحدي كان كبير بالنسبة لهما، رغم التخوفات من قلة إقبال الجماهير على دور العرض في ظل انتشار متحور دلتا.

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر.

وتمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، يقوم ببطولته الممثل الكندي سيمو ليو، بالمشاركة مع  كل من أوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.

حقق الفيلم حوالي 5 مليون دولار خلال افتتاحية عرضه في كوريا، ووصلت إيراداته بعد 5 أيام من طرحه إلى حوالي 7 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

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