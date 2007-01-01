عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه

وكالات / سما /

خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر تطبيق TikTok، كشفت منظمة حفلات زفاف مخطط لتسميم عروس على يد حماتها بـ كب كيك هدية.

في البداية اشتبهت منظمة حفل الزفاف في وجود خطأ ما عندما تم تسليم طلب عشوائي من الكعك من أحد المخابز قبل بدء حفل الزفاف مباشرة.

وزادت الريبة عندما أصرت والدة العريس بشدة أن تأكل العروس كعكة الكب كيك، حيث وجدت منظمة حفل الزفاف أنه من الغريب أن تكون والدة العريس قد بذلت قصارى جهدها لتقدم كعكة للعروس.

تحكي "كال سيفر" منظمة حفلات الزفاف عن الموقف المرعب الذي عايشته قائلة: "خلال حفل زفاف كنت أعمل فيه، حاولت حماة العروس إطعامها كب كيك مغطى بجوز الهند رغم معرفتها أنها تعاني من حساسية شديدة مميتة من جوز الهند."

لحسن الحظ، لاحظ العريس ذلك ولم يدع العروس تأكله، فأخذ الكعك ورماه في الهواء بغضب شديد، وامتلأت عيونه بالصدمة من سلوك والدته، فيما غطى الخوف والرعب وجوه الحاضرين والعروس.