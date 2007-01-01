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طالبة وعمرها 19 سنة أصغر رئيسة جماعة قروية في المغرب

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبة وعمرها 19 سنة أصغر رئيسة جماعة قروية في المغرب



وكالات / سما /

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب عن تولي شابة في الـ19 من عمرها رئاسة جماعة قروية، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالبلاد.

وقال الحزب إن تحوسة انتخبت رئيسة لجماعة سيدي بورجا بإقليم ترودانت بجهة سوس ماسة جنوب المغرب، بعد فوزها ضمن لائحة الحزب في انتخابات الجماعات المحلية في الثامن من سبتمبر الجاري.

وأوردت الصفحة الرسمية لفرع الحزب بتارودانت: "رسميا الشابة نورة تحوسة رئيسة جماعة سيدي بورجا".

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن الشابة نورة تعتبر أصغر مرشحة في إقليم تارودانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي الآن طالبة في السنة الأولى بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير".

والجماعة هي أحد مستويات التقسيم الترابي للمملكة المغربية في ما يخص التسيير الإداري، ومنها القروية والحضرية، ولكل جماعة استقلال إداري ومالي ويسيرها مجلس جماعي منتخب وتتمثل مسؤوليات مؤسسة الجماعة في تقديم خدمات القرب للمواطن.

وقوبل خبر نجاح نورة تحوسة بترحاب كبير بين نشطاء التواصل الاجتماعي الذين رأوا فيه نجاحا للشباب وإشارة مهمة للأجيال الصاعدة كي تخوض غمار الشأن العام من منطلق تحمل المسؤولية على جميع الأصعدة والمستويات.

#المغرب #طالبة

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