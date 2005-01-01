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حماس : اعتداءات الاحتلال على الأسرى سيدفع الاحتلال ثمنها

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : اعتداءات الاحتلال على الأسرى سيدفع الاحتلال ثمنها



غزة / سما /

 قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الثلاثاء، “إن جريمة الاحتلال في سجن جلبوع تستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا وحازمًا، وإن ما قامت به إدارة السجون من الاعتداء على أسرى قسم 3، وعلى رأسهم الأسير عثمان بلال سيدفع ثمنها قادة الاحتلال”.

ودعا بدران في تصريح صحفي له، المؤسسات الحقوقية كافة إلى فضح جريمة الاحتلال في سجن جلبوع قسم 3، والاعتداء المتواصل لمدة 5 ساعات بالضرب على الأسرى وهم مقيدو الأيدي والأرجل، قائلًا: “هذه الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القوانين الدولية”.

وحذر بدران، الاحتلال من مواصلة عدوانه على الأسرى في السجون، وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في زنازين التحقيق، قائلًا: “فثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية”.

وبارك القيادي في حماس قائلاً: “إن العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الأبطال في القدس وجنين ورام الله”.

ووجه بدران رسالة للاحتلال، قال فيها: “على العدو أن يعلم أن حرية الأسرى وحمايتهم على رأس سلم أولويات قيادة المقاومة”.

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