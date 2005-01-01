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الطيراوي يدعو لاستمرار الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، إلى العمل الدؤوب والاستمرار في الفعاليات الشعبية لنصرة أسرانا في كافة المدن الفلسطينية والوطن العربي، بحيث تشمل المهرجانات والمسيرات والإضرابات، لنقل معاناتهم إلى أوروبا وأميركا والعالم، وإظهار ما يتعرضون له من قهر وتعذيب واضطهاد وظلم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الطيراوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح وقيادتها سواء على مستوى اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وكافة مؤسسات الحركة في حالة حراك دائم، واجتماعات مستمرة تزامنا مع حالة الطوارئ التي نشهدها، لبحث تطورات قضية الأسرى والأحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية .

وأشار إلى أهمية التحرك الشعبي على الساحتيْن الأميركية والأوروبية، وجميع دول العالم ونقل معاناة شعبنا وما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وممارسات بحقه وبحق الأسرى، معتبرا أن ازدياد التأييد الجماهيري والشعبي في العالم، يحرز تقدما إزاء قضيتنا وتحقيق حلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية .

#الطيراوي #الأسرى #الفعاليات الشعبية

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