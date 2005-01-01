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"المباحث" تُنجز قضية سرقة خزنة ذهب بقيمة 50 ألف دينار

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المباحث" تُنجز قضية سرقة خزنة ذهب بقيمة 50 ألف دينار



غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة قضية سرقة خزنة تحتوي على مصاغ ذهبي بقيمة 50 ألف دينار أردني، ومبلغ مالي وأجهزة خلوية من أحد المواطنين بالمحافظة.

وفي هذا السياق؛ أوضحت المباحث في تصريح "لموقع الداخلية" أنها تلقت تكليفًا من النيابة العامة برفح لمتابعة شكوى المواطن "ف.أ" التي تفيد بسرقة خزنة تحتوي علي ذهب ومبلغ مالي وأجهزة خلوية.

بدوره أكد المقدم مجدي عبدالعال مدير دائرة مباحث رفح، أنه وفور تلقي التكليف من النيابة العامة تم تشكيل فريق عمل مختص من المباحث العامة برفح والذي قام بجمع كافة المعلومات والأدلة ومتابعة تسجيل الكاميرات.

ولفت المقدم عبد العال إلى أنه تم تعميم موصفات الذهب المسروق على أصحاب محلات بيع الذهب في محافظات قطاع غزة، لافتاً إلى وورد إشارة لدى المباحث بوجود ذهب مسروق بحوزة أحد المواطنين.

وأشار إلى أنه وفور تلقي الإشارة تم ضبط كلاً من المدعو "م.ش" والمدعو "ا.ش" لدى محاولتهم بيع الذهب لأحد المحلات.

وبيّن مدير دائر مباحث رفح أنه وخلال التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم وفق الإجراءات والأصول القانونية اعترفا على المدعو "م.أ" الذي قام بسرقة الخزنة، وعليه تم التعرف على مكان الخزنة التي تم دفنها بعمق (1.5) أسفل الأرض.

وبيّن المقدم عبدالعال أنه تم تحريز كافة المضبوطات والأدوات المستخدمة في واقعة السرقة، وإحالة المشتبه بهما وملف القضية إلى جهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#غزة #المباحث العامة #ذهب

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