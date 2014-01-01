إصابات بمواجهات مع الاحتلال في سعير شمال شرق الخليل

الخليل / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، بمواجهات اندلعت عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى، في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر اعلامية بإن مواطنين أصيبا بشكل مباشر بقنابل الغاز، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت بمنطقة "واد خنيس" قرب الشارع الالتفافي (60) غرب بلدة سعير، عقب مسيرة تضامنية انطلقت من البلدة بمشاركة العشرات من تلاميذ المدارس الذين رفعوا علم فلسطين وصورا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات مطالبة بالإفراج عنهم.