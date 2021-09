وكالات / سما /

أضافت منصة سناب شات طريقة جديدة لتذكر أعياد ميلاد الأصدقاء ومشاركة الاحتفال داخل التطبيق، وذلك باستخدام أداة التذكير الجديدة أعياد الميلاد المصغرة Birthday Mini.

ويوفر أحدث إصدار مصغر من الشركة – وهو في الأساس إصدارات مصغرة من التطبيقات الكاملة المضمنة في سناب شات – نظرة عامة على أعياد ميلاد الأصدقاء، والوصول إلى ميزات احتفالية خاصة، مثل عدسات الواقع المعزز، للمساعدة في الاحتفال بهذه المناسبة.

وقالت المنصة: شاهد قائمة أعياد الميلاد القادمة والحديثة، بالإضافة إلى أعياد الميلاد التي تنظمها Zodiac Sign. تمنى لأصدقائك عيد ميلاد سعيد مع ملصقات فريدة وعدسات مرحة للاحتفال. يمكنك حتى العد التنازلي لعيد ميلادك.



وأضافت المنصة في شهر نوفمبر الماضي ملفات تعريف فلكية، التي توفر للمستخدمين رؤى حول علامة النجوم الخاصة بهم، وما يعنيه ذلك بالنسبة لهم وعلاقاتهم.

وأشار بحث إلى أن علامات النجوم قد شهدت عودة ظهور بين الجماهير الأصغر سنًا، حيث أثار الوباء مزيدًا من الاهتمام، ويميل الناس إلى اللجوء إلى علم التنجيم في أوقات الإجهاد الحاد.

نتيجة لذلك فإن إضافة معلومات الأبراج الفلكية المحددة في Birthdays Mini أمر منطقي. كما أن ميزات الواقع المعزز الجديدة والأدوات الاحتفالية تثير الاهتمام أيضًا وتجذب المزيد من المستخدمين للمشاركة في أعياد الميلاد داخل التطبيق.

وقد توفر هذه الخطوة فرصة كبيرة. ويعتمد جزء كبير من استخدام فيسبوك على الإضافات، حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أعياد ميلاد قادمة، والبقاء على اطلاع على الأخبار الرئيسية حول العائلة والأصدقاء داخل التطبيق.



وإذا كان بإمكان سناب شات أن تحل محل هذه الوظيفة وتستفيد من إمكانية المشاركة هذه. فقد يؤدي ذلك إلى اعتماد المزيد من المستخدمين على المنصة بدلاً من ذلك لنفس الغرض.

سناب شات تسهل تتبع أعياد ميلاد الأصدقاء

شهدت فيسبوك تفاعلًا كبيرًا مع الذكريات وتنبيهات On This Day، حيث يزور ملايين المستخدمين صفحة On This Day كل يوم.

وفي عام 2017، أفادت منصة فيسبوك أن أكثر من 155 مليونًا قد اختاروا تلقي إشعارات لهذه الميزة.



وبالنظر إلى أن منصة سناب شات تتطلع إلى التركيز بشكل أكبر على الاتصالات الوثيقة والتفاعل مع الأصدقاء في التطبيق. فإن إضافة تذكيرات أعياد الميلاد يمكن أن تتماشى مع غرض مماثل وتساعد على زيادة جهود بناء المجتمع إلى أقصى حد.

وتلاحظ المنصة أن الأشخاص الذين اختاروا أن يكون عيد ميلادهم مرئيًا عبرها يتم تضمينهم في أعياد الميلاد المصغرة.

ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لن تعرض أداة Birthdays Mini سنة ميلاد صديقك ولا عمره بالضبط. وبالمثل، لن يرى مستخدمو المنصة الآخرون نفس المعلومات عنك. ولن ترى أيضًا أعياد ميلاد الأصدقاء الذين لم يوافقوا على عرضها في التطبيق.