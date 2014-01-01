لا تقدم بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وبينت يجتمع مع عائلة أسير بعد عودته من مصر

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس بغزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تلك المصادر قولها، إن اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول هذه القضية، لكن لا يوجد أي تقدم.

وأشارت إلى أن منسق ملف الأسرى والمفقودين يارون بلوم لم يحضر الاجتماع الموسع الذي عقد بين بينيت والسيسي، حيث شارك من الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولتا، والمستشار العسكري لبينيت ومستشارته السياسية شمريت مئير، في حين حضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات عباس كامل.

وبحث الاجتماع التهدئة في قطاع غزة، إلى جانب قضايا أخرى.

في سياق متصل التقى نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء، مع عائلة الأسير لدى حماس أفراهام منغستو، في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد عودته من مصر أمس ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث عدة قضايا منها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اللقاء جرى بحضور رئيس هيئة الأمن القومي إيال خولتا، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم حضروا اللقاء، حيث رافقا بينيت في زيارته لمصر.

وقال مكتب بينيت، إن اللقاء عقد في إطار لقاءات تعقد بين الفينة والأخرى مع عائلات الأسرى والمفقودين لإطلاعهم على آخر المستجدات.

وأكد بينيت على التزامه بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة.