  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الانتخابات المركزية" تتسلم قرارا من مجلس الوزراء لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الانتخابات المركزية" تتسلم قرارا من مجلس الوزراء لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية



رام الله / سما /

تسلمت لجنة الانتخابات المركزية رسمياً، قرار مجلس الوزراء، الذي حدد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعدا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وأشارت إلى أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصدر مجلس الوزراء في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرارا ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، تشمل الأولى، التي تعقد في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الهيئـات المحليـة المصنفة فئـة (ج) والمجـالس القروية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد لاحق لعقد المرحلة الثانية، التي تشمل الهيئات المحلية المصنفة ضمن الفئتين (أ، ب) شريطة ألا يتعدى الربع الأول للعام المقبل 2022.

وأشار إلى أن انتخابات الهيئات المحلية، ستعقد استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته، وقرار بقانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011، بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، المادة الأولى، وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وكلفت الحكومة لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء جميع التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة (ج)، والمجالس القروية في موعدها المحدد.

كما تم تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

تفاصيل محادثات التوصل لاتفاق حول غزة: هذا ما طلبته القاهرة من حماس وتل أبيب

اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

مسؤول إسرائيلي: استثمارات دول المنطقة في غزة بمركز لقاء السيسي وبينيت

بالفيديو: هكذا رد جورج قرداحي على سؤال محرج بعدما صار وزير الإعلام

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

بعد عودته من مصر.. بينيت يقوم بخطوة قد تعكس تحركا في ملف تبادل الأسرى

الصحة بغزة : 1805 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 5470 فحصًا مخبريًا

اسرائيل : تدخل مصر يبطيء الحرب والجيش يستعد لجولة قتال جديدة

سيسي

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

مصلحة السجون الإسرائيلية: الزبيدي موجود في المعتقل ولم يتم إسعافه للعناية المركزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية