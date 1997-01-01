"الانتخابات المركزية" تتسلم قرارا من مجلس الوزراء لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

رام الله / سما /

تسلمت لجنة الانتخابات المركزية رسمياً، قرار مجلس الوزراء، الذي حدد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعدا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وأشارت إلى أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصدر مجلس الوزراء في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرارا ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، تشمل الأولى، التي تعقد في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الهيئـات المحليـة المصنفة فئـة (ج) والمجـالس القروية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد لاحق لعقد المرحلة الثانية، التي تشمل الهيئات المحلية المصنفة ضمن الفئتين (أ، ب) شريطة ألا يتعدى الربع الأول للعام المقبل 2022.

وأشار إلى أن انتخابات الهيئات المحلية، ستعقد استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته، وقرار بقانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011، بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، المادة الأولى، وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وكلفت الحكومة لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء جميع التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة (ج)، والمجالس القروية في موعدها المحدد.

كما تم تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.