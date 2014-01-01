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سرايا القدس تنعي أحد قادتها الميدانيين في لواء رفح توفي متأثراً بإصابته بكورونا

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعي أحد قادتها الميدانيين في لواء رفح توفي متأثراً بإصابته بكورونا



غزة / سما /

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد قادتها الميدانيين من لواء رفح، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري:" أن الفقيد المجاهد "سعد أحمد أبو حسنين" (46 عاماً)، أحد القادة الميدانيين لسرايا القدس في لواء رفح، توفي فجر اليوم الثلاثاء  7 صفر 1443 هـ، الموافق 14 سبتمبر 2021م، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم".

وأضافت: نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير.

ودعت المولى عز وجل أن يتغمد المجاهد أبو حسنين بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا, وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وعاهدت سرايا القدس الفقيد وكل الشهداء أن تبقى محافظة على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

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