افتتاح النسخة رقم 12 لدوري المحترفين الفلسطيني اليوم

رام الله / سما /

تنطلق عصر اليوم منافسات النُسخة رقم “12” لدوري المحترفين لأندية الضفة الغربية للموسم الجديد 2021/2022، والذي سيشهد تنافساً كبيراً بين فرق البطولة للظفر باللقب، في ظل النشاط الكبير لمختلف الفرق في سوق الانتقالات والطامحة للمنافسة بقوة.

وحدد اتحاد كرة القدم ثلاثة ملاعب لاستضافة مباريات البطولة هي فيصل الحسيني ملعب بيتي لفرق الوسط والقدس، وملعب دورا لفرق الخليل والجنوب، وملعب الجامعة الأمريكية في جنين لفرق الشمال.

ويقص جبل المكبر صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي شريط البداية عندما يستقبل ضيفه مركز طولكرم العائد لبطولة دوري المحترفين بعدما صعد لها قادماً من دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.

ويدخل المكبر الموسم الجديد بطموح أكثر قوة من أجل المنافسة على اللقب، بعدما حاول في الموسم الماضي وكان أحد المرشحين حتى نهاية مرحلة الذهاب، إلا أن نتائج الفريق تراجعت في الدور الثاني بشكل جعله يتراجع في الترتيب.

وكان المكبر أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان أبرز الوافدين للفريق المهاجم ليث خروب، إلى جانب تمسكه ببقاء هداف الفريق شهاب القنبر.

على الجانب الآخر فإن مركز طولكرم يطمح إلى أن يغير الصورة التي ظهر عليها في أخر مرتين صعد بهما لدوري المحترفين، حيث هبط الفريق في المرتين بعد موسم واحد من الصعود.

بلاطة × مؤسسة البيرة

بدوره يفتتح مركز بلاطة وصيف نسخة الموسم الماضي مسيرته في البطولة بلقاء مؤسسة البيرة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، والتي تعد اختباراً هاماً للجدعان في ظل رحيل عدد من أبرز لاعبيه في الفترة الماضية وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد.

ويتطلع بلاطة إلى رد اعتباره بعدما تنازل عن لقب الدوري في الموسم الماضي والمنافسة بكل قوة من أجل حصد اللقب في الموسم الحالي، وهذا ما يجعله باحثاً عن الفوز أمام البيرة خاصة وأن أخر مباراة جمعت الفريقين قبل أيام انتهت بالتعادل السلبي في بطولة كأس أبو عمار.

البيرة هو الأخر يطمح للفوز من أجل تصحيح مساره في الموسم الحالي خاصة وأن الفريق يتطلع للحفاظ على مقعده في دوري المحترفين بعيداً عن التواجد في مراكز الخطر.