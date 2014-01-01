مواجهات نارية في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران اليوم من خلال ذهاب دوري المجموعات حيث تقام 8 مباريات في إطار الجولة الأولى على ملاعب القارة العجوز.

وستكون الأنظار مشدودة نحو المواجهة المرتقبة، حيث يستضيف فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا وهو بايرن ميونخ الألماني في مباراة تحمل طابعًا ثأريًا بامتياز للفريق الكاتالوني، الذي تلقى هزيمة مهينة في ربع النهائي ضمن البطولة نفسها في موسم 2019-2020 أمام العملاق البافاري الذي دك شباكه بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وستشهد قمة المجموعة الخامسة بين الفريقين المباراة الأولى لبرشلونة في المسابقة بلا ميسي الذي كان حاضرًا في مباراة أغسطس 2020 حيث شهد هزيمة فريقه. فالنجم الأرجنتيني انتقل إلى باريس سان جيرمان الذي أقصى برشلونة العام الماضي في الدور الثاني من البطولة.

ويعول الفريق الكاتالوني على أرضه على أسماء جديدة ستحمل الشعلة، يتقدمها الهولندي ممفيس ديباي القادم من ليون الفرنسي، فيما ورث الشاب أنسو فاتي الرقم 10 من ميسي، بعد طلبه موافقة قادة الفريق على حمل هذا العبء المعنوي الثقيل.

لكن الثأر قد يكون صعبًا بحضور فريق يجيد المباريات الكبيرة كالعملاق البافاري الذي يصل إسبانيا منتشيًا من بدايته الجيدة في البوندسليغا حاصدًا عشر نقاط من أول أربع مباريات رغم عدم التوقيع مع أسماء كبيرة خلال الصيف.

وستشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان (34 عامًا) مع بايرن ميونخ، حيث يمنّي الفريق أن يقدم تحت إشرافه عروضًا لا تقل عن التي اعتاد عليها في دوري الأبطال إبّان حقبة هانزي فليك، الذي تحول لتدريب المنتخب الوطني لاسيما أن النتيجة الإيجابية ذهابًا قد تساعده في حسم مبكر لأول رحلة الإياب.

دينامو كييف × بنفيكا

وضمن المجموعة نفسها سيستضيف دينامو كييف الأوكراني فريق بنفيكا البرتغالي في المباراة الثانية، حيث سيسعى الفريقان لمحاولة تسجيل مفاجأة بين الكبيرين اللذين يتنافسان في نوكامب اليوم.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع “يانغ بويز” السويسري في أولى مباريات ذهاب المجموعة السادسة على ملعب الأخير، حيث يصل “الشياطين الحمر” بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم العريض على نيوكاسل في الجولة الرابعة 4-1 مع هدفين من توقيع العائد كريستيانو رونالدو.

لكن المدرب النروجي لمانشستر أولي سولشار قال إنه لا يستبعد إمكانية عدم إشراك رونالدو في هذه المواجهة. وقال سولشاير: “ليس من المستحيل استبعاده من التشكيلة، عمره 36 عامًا (وميسون) غرينوود عمره 19 عامًا ولابد لي من تنظيم مشاركة هذين اللاعبين على حد سواء”.

وضمن المجموعة نفسها يلتقي فياريال الإسباني على أرضه مع أتلانتا الإيطالي في مباراة قد تحمل الكثير من الندية للفريقين المعروفين بعنادهما.

وفي المجموعة الثامنة سيكون بطل النسخة الماضية تشيلسي الإنجليزي على موعد مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي في مستهل مشواره وأمام جماهيره.

ويعول تشيلسي على ترسانة المدرب الألماني الفذ توماس توخيل الذي وجد حلًا هجوميًا جبارًا باستقدام العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو.

وفي المباراة الثانية سيكون على فريق يوفنتوس الإيطالي أن يمحو عنه آثار البداية الكارثية في الدوري الإيطالي حين يسافر لملاقاة فريق مالمو السويدي.

وخسر الفريق الإيطالي مباراته الأخيرة في الكالتشيو أمام نابولي ليجد نفسه في المركز السادس عشر بالترتيب بعد ثلاث مباريات.

وستشهد المجموعة السابعة مباراتان مفتوحتان على كل الاحتمالات مع أفضلية لفريق إشبيلية الإسباني الذي يواجه على أرضه فريق ريد سالزبورغ النمساوي.

وفي المباراة الثانية يحل فريق فولسبورغ الألماني ضيفًا على بطل الدوري الفرنسي العام الماضي، والذي أطاح بعرش باريس سان جيرمان في واحدة من أقوى مفاجأت البطولات الأوروبية الموسم الفائت.

لكن فريق ليل يبدو أنه فقد الكثير من هيبة البطل بعدما حلّ في المركز الثاني عشر، ضمن الدوري الفرنسي في جولته الخامسة، ويملك ليل خمس نقاط.

بالمقابل يعيش فولسبورغ أفضل أيامه، إذ يتربع على صدارة الترتيب في الدوري الألماني بالنقاط الكاملة بعد أربع جولات، ومتقدمًا على بايرن ميونخ بفارق نقطتين.