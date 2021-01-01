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شكوك حول ظهور رونالدو الأول في الأبطال بسبب..!

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكوك حول ظهور رونالدو الأول في الأبطال بسبب..!



وكالات / سما /

أثار النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد, الشكوك بشأن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انطلاقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء عندما يحل ضيفا على يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وفتح سولشاير الباب أمام إمكانية غياب رونالدو عن المباراة، إذ قال في مؤتمر صحفي إنه سينظم وبكل دقة مشاركة النجم المخضرم مع الفريق، مع الحرص على تحقيق اندماجه مع التشكيلة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد عدم إشراكه في هذه المواجهة.

وقال المدرب النرويجي: "ليس من المستحيل استبعاده من التشكيلة (...), عمره 36 عاما وماسون غرينوود عمره 19 عاما، ولابد لي من تنظيم مشاركة هذين اللاعبين على حد سواء".

وأضاف سولشاير: "بالنسبة لرونالدو فهو يهتم كثيرا بنفسه، ولذا فأنا أعرف أنه سيتعافى سريعا، كما أنه تدرب بقوة استعدادا للموسم".

وواصل: "وبالطبع نحن نهتم بتجهيز الجميع للمشاركة واللعب، وبتجهيزه هو شخصيا للمشاركة واللعب طوال 90 دقيقة".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد مؤخرا لناديه الأسبق بعد غياب استمر "12 عاما"، وشارك في مباراته الأولى معه السبت الماضي، وأحرز هدفين في الفوز الكبير (4-1) على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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