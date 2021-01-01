رسالة حماسية من فينيسيوس لجمهور ريال مدريد

وكالات / سما /

وجه فينيسيوس، لاعب ريال مدريد، رسالة حماسية لجمهور فريقه، وذلك بعد بدايته القوية هذا الموسم.

ولعب فينيسيوس هذا الموسم 4 مُباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع هدفاً.

وقال فينيسيوس، في حوار مع صحيفة آس الإسبانية، :”نحن الفريق الأفضل في العالم، واللاعبون هنا مُنتصرون، نحن سنُقاتل للفوز بكل شيء”.

وتابع :”حلمي هو اللعب لسنوات عديدة مع ريال مدريد، والفوز بألقاب عديدة لدوري الأبطال، وكذلك الدوري والكأس”.

وأكمل مُشيراً لدور أنشيلوتي في بدايته القوية، وقال :”المُدرب عمل معي كثيراً في فالديبيباس لمُساعدتي على التطور، المُدرب يُحاول أن يُخرج الأفضل من الجميع، وأن يمنحنا الثقة”.

وعبر فينيسيوس عن امتنانه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والثقة التي يتحدث بها عنه، وقال :”قبل وصولي لريال مدريد أخبرني بالفعل عن ذلك، لقد وصلت إلى هُنا بثقة الرئيس ومن بعد ذلك زملائي والجمهور، هذا يجعل الأمر أسهل للنجاح”.

واختتم فينيسيوس حديثه بتوجيه رسالة للجمهور قال فيها :”أنا حقاً أقدر الحب الذي تمنحوني إياه، دائماً تكونون في صفي، ودعوني أخبركم بأن الأفضل لم يأتِ بعد”.