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نجم بايرن ميونخ: برشلونة الحالي أضعف من نسخة 8-2

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم بايرن ميونخ: برشلونة الحالي أضعف من نسخة 8-2



وكالات / سما /

أكد مارك روكا نجم بايرن ميونخ على تراجع جودة برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي وأنتوان جريزمان، مشيراً إلى أن هذه النسخة من البرسا أصبحت أضعف من التي خسرت بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم قبل الماضي.

ورغم ذلك، حذّر مارك روكا من الاستهانة بالمباراة أو التفكير بتكرار النتيجة التاريخية خلال اللقاء الذي سيجمعهما غداً الثلاثاء على ملعب الكامب نو في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح روكا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وبرشلونة ما زال قادراً على إيذاء بايرن ميونخ، لاسيما وأنه سيدخل المباراة بهدف الانتقام من الهزيمة التاريخية، وهذا ما يجعل الأمور أصعب على فريقه.

وقال نجم إسبانيول السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “لا، لم نعد نتحدث عن 8-2، فهذا أصبح جزء من الماضي، لم أكن في الفريق حينها، لكن الآن عليك التفكير بالحاضر وبما سيأتي، وليس الماضي. لم نعد نتحدث عن ذلك، بل ننظر إلى الحاضر والمستقبل، كل مباراة تختلف عن الأخرى، والآن سيقام اللقاء على الكامب نو”.

وتابع “انتقام برشلونة؟ نعم أتوقع ذلك، سيرغبون في لعب مباراة جيدة، وسيلعبون أمام جماهيرهم، لكننا سنخرج أيضاً لنبذل قصارى جهدنا”.

وأنهى مارك روكا حديثه عن المباراة المرتقبة “برشلونة مر بالعديد من التغييرات داخل غرفة خلع الملابس، وغادر لاعبين كبار مثل ميسي وسواريز وجريزمان وراكيتيتش، إنه برشلونة بنسخة مختلفة، لكنه لا يزال برشلونة. هل أصبح أضعف؟ أعتقد نعم، هذا ليس من شأني، لكن خسارة لاعب مثل ميسي يضعف أي فريق. لكن ما زال لديهم لاعبين صغار بالسن ويملكون الكفاءة”.

#بايرن ميونخ #برشلونة #دوري أبطال أوروبا #ميسي #جريزمان

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