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الصحة بغزة : 1805 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 5470 فحصًا مخبريًا

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 1805 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 5470 فحصًا مخبريًا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

اجراء 5470 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 1805) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 1155 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 يوجد  0  حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 149173 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 20994 حالة

اجمالي المتعافين  126951 حالة 

اجمالي الوفيات  1228 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 258 حالة.

التطعيمات/

 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   358733 جرعة.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #غزة

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