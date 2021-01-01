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الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله محمد العواودة، وشاهر غازي الشرحة، ومراد محمود حريبات، ومحمد ماجد حريبات، وحسين عبد القادر أبو هاشم شوامرة، ونجله إسماعيل، عقب تفتيش منازلهم في دورا، ودير سامت، وقرى كريسة، وبيت الروش الفوقا، ودير العسل جنوب غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير شمال شرق الخليل، الأسير المحرر خليل عبد الكريم إبراهيم الفروخ (36 عاما) والشاب حمادة عنان جرادات.

ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب حجازي علي الجدع القواسمة (37 عاما) وهو أب لأربعة أطفال أكبرهم أحمد مصاب بالسرطان ويبلغ من العمر (11 عاما)، وبالتزامن مع اعتقاله داهمت قوات الاحتلال متجره في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس وعاثت بمحتوياته خرابا.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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