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اسرائيل : تدخل مصر يبطيء الحرب والجيش يستعد لجولة قتال جديدة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : تدخل مصر يبطيء الحرب والجيش يستعد لجولة قتال جديدة



القدس المحتلة / سما /

​ تستعد المؤسسة الامنية الاسرائيلية لتصعيد الموقف واحتمال جولة قتال قد تندلع في المستقبل القريب على خلفية التطورات الأخيرة ونقاط التوتر العديدة.

في إسرائيل ، يُعتقد أنه حتى لو تحققت الاختراقات من خلال الوسطاء المصريين ، فقد يبطئون بهذه الوتيرة التصعيد في القطاع ، لكن لا يمنعونه على المدى الطويل.

يذكر أنه بين يومي الجمعة والأحد ، أطلقت صواريخ ثلاث مرات من قطاع غزة على اسرائيل، ويقف وراءها الجهاد الإسلامي ، التي أعلنت رسميا يوم الثلاثاء أنها سترد أيضا على القصف الجوي في القطاع.

ووفقا لتقرير صحيفة معاريف فانه يقود الخط المتشدد في قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي عندما لا تعمل حماس حيث تهدد الجهاد باطلاق الصواريخ حتى عندما يهاجم الطيران أهدافًا لحماس في قطاع غزة ضمن معادلة جديدة تتبعها الحركة.

في غضون ذلك ، التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ، أمس ، ولأول مرة ، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.

وبحسب التقرير، طلبت مصر خلال الاجتماع من إسرائيل وقف نشاطها العسكري في غزة، وفي الوقت نفسه ستعمل مصر على وقف إطلاق الصواريخ بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للتقرير ، طلبت مصر أيضًا من إسرائيل فرصة للتوصل إلى اتفاق مع غزة.

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