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الاحتلال يحتجز 3 شبان ويعتدي على آخر شمال سلفيت

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، قبل أن تخلي سبيلهم، بعد عدة ساعات، كما اعتدت على مواطن.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب ، بأن قوات الاحتلال احتجزت: عمير ناصر شقور، وصهيب خالد شقور، وعبد القادر زايد شقور ثم أطلقت سراحهم في ساعات الصباح.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة مداخل البلدة، وداهمت منزل المواطن خالد شقور، واعتقلت نجله صهيب، واعتدت على المحامي عبد القادر زايد شقور بالضرب على منطقة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

#سلفيت #الاحتلال

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