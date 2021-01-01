رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم وفي القدس، وعشرات الإصابات في مواجهات على حواجز حوارة ودوتان والجلمة ومدخل بيتا وقصف عدة مواقع في قطاع غزة.

كما أبرزت خبر نية الحركة الاسيرة خوض معركة الدفاع عن الحق، ومطالبة نادي الأسير بالكشف عن مصير الأسرى زكريا زبيدي ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-إطلاق النار على شابين في القدس وبيت لحم بزعم تنفيذ عمليتي طعن وإصابات خلال مسيرات ومواجهات بالضفة وتجريف أراض زراعية في بلدة دير الغصون.

-14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع وقرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس دخل حيز التنفيذ.

-الاحتلال ينتشر في طول جنين وعرضها بحثا عن كممجي وانفيعات ويقتحم منازل ذويهما.

-الحكومة تصادق على مشروع دعم صمود المقدسيين وتعتمد خطة النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

-الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي ويمنع لجنة إعمار الخليل من ترميمه وصيانته.

"الحياة الجديدة":

-الحركة الاسيرة تخوض معركة الدفاع عن الحق ونادي الأسير يطالب بالكشف عن مصير الأسرى زكريا زبيدي ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري.

-"ثوري فتح" في جنين دعما واسنادا لأسرى نفق الحرية.

-الاحتلال يجرح شابين جنوب بيت لحم وفي القدس بزعم الطعن وعشرات الإصابات في مواجهات على حواجز حوارة ودوتان والجلمة ومدخل بيتا وقصف عدة مواقع في قطاع غزة.

-مجلس الوزراء يصادق على مشروع دعم صمود المقدسيين في مواجهة مشروع الاحتلال للتنظيم الهيكلي بالقدس.

"الأيام":

-إصابتان إحداها خطيرة جنوب بيت لحم وبالقدس الغربية ومواجهات عنيفة وإصابات في نابلس وقرى بمحافظة جنين.

-قوات الاحتلال تواصل أعمال البحث عن الأسيرين كممجي ونفيعات وتدعي: تمكنا من الوصول إلى منطقة جنين.

-الحركة الأسيرة تعلن التصعيد: 1380 أسيراً يضربون عن الطعام بدءاً من الجمعة.

-ثوري فتح يجتمع في جنين دعما وإسنادا للأسرى.

-نادي الأسير يطالب بالكشف عن مصير الأسرى الأربعة.

-تجدد الغارات بصورة أعنف على القطاع وإطلاق قذيفة ثانية باتجاه بلدات الغلاف.

-الوباء يتفشى: 14 وفاة ورصد 2699 إصابة و"الصحة": نحن الآن في خضم الموجة الرابعة.