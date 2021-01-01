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لهذا السبب .. الصحة بغزة تتلف 50 ألف جرعة لقاح كورونا

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الصحة بغزة تتلف 50 ألف جرعة لقاح كورونا



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الاثنين، عن إتلافها لعدد 50 ألف جرعة لقاح سبوتنيك لايت، بعد أن نقلت للقطاع يوم الخميس الماضي عبر معبر كرم أبو سالم قادمةً من مخازن الوزارة في رام الله.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه أخضعت تلك الكميات إلى سلسلة الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة هذه اللقاحات والتأكد من جودتها، وتبين بعد الفحص والتدقيق تلف هذه الشحنة وعدم صلاحيتها للاستخدام، ليتقرر اتلافها والتخلص منها وفق دليل الاجراءات الخاص بذلك.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بإجراءات صارمة لضمان جودة هذه المطاعيم ومأمونيتها ضمن سلسلة متكاملة منذ لحظة استلامها وتخزينها إلى لحظة استخدامها، مؤكدةً أن جميع اللقاحات الموجودة قيد الاستخدام لقاحات آمنة وخضعت لاجراءات السلامة وضمان الجودة.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تلف هذه الكمية الضرورية من اللقاحات وذلك بسبب عرقلة وصولها في الوقت المطلوب وتركها لساعات طويلة في ظروف نقل وتبريد غير مناسبة.

ودعت وزارة اصحة بغزة، كافة الجهات المعنية بضرورة توفير كميات اضافية وكافية من اللقاحات وضمان وصولها بشكل عاجل.

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