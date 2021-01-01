رام الله / سما /

​ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الأربعاء غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.